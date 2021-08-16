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Даниил Медведев выиграл теннисный турнир категории Masters в Торонто

Это 12-й титул россиянина в карьере

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир категории Masters в Торонто
Фото: Julian Avram/Icon Sportswire via Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP Masters 1000 Rogers Cup в Торонто.

В финале он нанес поражение представителю США Рейлли Опелке – 6:4, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 25 минут.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место, а на Rogers Cup был заявлен в качестве первой ракетки турнира. Опелка, в свою очередь, располагается в рейтинге на 32-й строчке.

Таким образом, 25-летний россиянин выиграл 12-й турнир в своей карьере, в том числе третий – в нынешнем году. Ранее в 2021 году Медведев завоевывал звания победителя на турнирах в Марселе и на Мальорке.

Из 12 титулов Медведева четыре относятся к турнирам Masters.

Что касается соревнования в Торонто, российский теннисист был освобожден от участия в матче первого круга. Во втором раунде он взял верх над Александром Бубликом из Казахстана, в третьем выиграл у австралийца Джеймса Дакворта. В четвертьфинале Медведев оказался сильнее поляка Хуберта Хуркача, в полуфинале – американца Джона Иснера.

Призовой фонд соревнования составил $2 млн 850,975 тыс.

Турнир Rogers Cup проводится, периодически меняя название, с 1969 года. Наиболее его титулованным участником является испанец Рафаэль Надаль – четыре титула. В финале предыдущего розыгрыша – в 2019 году – Надаль взял верх как раз над Медведевым.

Медведев стал первым после Марата Сафина россиянином, которому удалось выиграть турнир в Торонто. Сафин стал победителем в 2000 году.

Серия категории Masters в теннисе является второй по престижности после серии турниров Большого шлема.

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