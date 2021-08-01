Теннисисты Павлюченкова и Рублев обыграли Веснину и Карацева в финале ОИ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио в миксте, победив в финале соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.

Первый сет остался за Павлюченковой и Рублевым 6:3. Во втором сете сильнее были Веснина и Аслан Карацев - 7:6. В так называемом чемпионском тай-брейке победу одержали Павлюченкова и Рублев 13:11.

Ранее Елена Веснина, которая является чемпионкой Игр-2016 в парном разряде, в паре с Вероникой Кудерметовой уступила в матче за бронзу парного женского турнира ОИ-2020.

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