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Макгрегор нацелен вернуться в строй в 2022 году

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор уверен, что в следующем году сможет возобновить участие в соревнованиях.

На вопрос подписчика в твиттере о сроках возвращения в строй, спортсмен написал: "2022-й".

"Я быстро поправляюсь, работая с лучшей командой! Я вернусь в кратчайшие сроки!" - написал Макгрегор.

11 июля Макгрегор потерпел поражение от американца Дастина Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

Поединок завершился в конце первого раунда из-за травмы ноги Макгрегора. Тот неудачно оступился и упал. Как сообщалось, он сломал ногу. В результате Порье присудили победу техническим нокаутом.

Ранее бойцы встречались дважды, одержав по победе. В свою очередь, каждый из них проигрывал Нурмагомедову.

UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор

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