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ФК "Реал" продлил контракт с вратарем Тибо Куртуа

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил о подписании нового соглашения с бельгийским голкипером Тибо Куртуа.

Как сообщает пресс-служба "Реала", контракт будет действовать до 30 июня 2026 года.

29-летний Куртуа играет в "Реале" с 2018 года, в составе этой команды он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также клубный ЧМ.

Также он является чемпионом и обладателем Кубка Бельгии в составе "Генка"; чемпионом, обладателем Кубка Испании, Суперкубка УЕФА, победителем Лиги Европы в составе "Атлетико"; двукратным чемпионом Англии, а также обладателем Кубка Англии и Кубка Футбольной лиги в составе "Челси".

Куртуа также является бронзовым призером ЧМ-2018 в России в составе сборной Бельгии.

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