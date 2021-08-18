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Рублев вышел в третий круг турнира категории Masters в Цинциннати

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил хорвата Марина Чилича в матче второго круга турнира категории ATP Masters 1000 в Цинциннати (США).

Результат встречи – 5:7, 6:3, 6:1 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту.

Для Рублева этот матч стал первым на турнире, от участия в стартовом круге он был освобожден.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое место, Чилич – 39-е.

Следующим соперником Рублева будет победитель пары Гаэль Монфис (Франция, №22 в рейтинге ATP) - Алекс Де Минаур (Австралия, 18).

Ранее из турнира выбыл 30-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов. Дорогу в третий круг ему преградил канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий в рейтинге 17-е место. Представитель Канады нанес поражение Хачанову со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составляет $4 млн 845,025 тыс.

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