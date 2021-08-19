Матчи ЧМ-2022 по хоккею в Финляндии пройдут со зрителями

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала расписание чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая 2022 года.

Группа А, где помимо России сыграют команды Канады, Германии, Дании, Словакии, Казахстана, Швейцарии и Италии, проведет свои матчи на "Хартвалл Арене" в Хельсинки. Россияне откроют чемпионат матчем против Словакии 13 мая в 16:20 по московскому времени.

В группе B выступят сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Белоруссии и Великобритании. Игры пройдут на Tampere Deck Arena в Тампере.

Матчи в обоих городах пройдут со зрителями. Подробная информация о продажах билетов на матчи будет опубликована ИИХФ 31 августа.

Групповой турнир продлится до 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные игры, которые поровну разделят Хельсинки и Тампере. Полуфиналы (28 мая) и игры за медали (29) пройдут на льду арены в Тампере.