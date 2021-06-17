Надаль пропустит турнир в Уимблдоне и ОИ в Токио

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не примет участие в турнире Большого шлема в Уимблдоне, а также на Олимпийских играх в Токио.

"Привет всем. Хочу сообщить, что я решил не участвовать в следующем Уимблдоне, который пройдет с 28 июня по 11 июля. Я также не буду играть на Олимпийских играх", - написал спортсмен в твиттере.

Свое решение 35-летний Надаль объяснил необходимостью "прислушаться к своему телу", чтобы "продлить свою карьеру".

Экс-первая ракетка мира Надаль в настоящее время занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) третье место.

На счету Надаля 20 титулов на турнирах Большого шлема: 13 раз он выиграл Roland Garros, четыре – US Open, два – Wimbledone, один – Australian Open. Также он является двукратным олимпийским чемпионом (по разу – в одиночном и парном разрядах).