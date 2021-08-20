Поиск

Российский велогонщик Сиваков стал третьим на этапе "Вуэлты"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Сиваков, защищающий цвета британской команды Ineos Grenadiers, финишировал третьим на седьмом этапе знаменитой многодневки "Вуэльта" в Испании.

Победителем гонки стал австралиец Майкл Сторер (Team DSM), второе место занял испанец Карлос Верона (Movistar Team).

Еще один россиянин, Александр Власов из казахстанской команды Astana занял 22-е место.

Протяженность этапа, в ходе которого у Сивакова возникли технические проблемы, составила 152 км.

В генеральной классификации после седьмого этапа лидирует словенец Примож Роглич (Jumbo – Visma), Власов занимает девятое место, Сиваков – 37-е.

велоспорт Вуэльта

Новости по теме

Новости

Российский хоккеист Задоров перешел в "Калгари"

Карим Бензема продлил контракт с "Реалом"

Карим Бензема продлил контракт с "Реалом"

Надаль досрочно завершил сезон

Надаль досрочно завершил сезон

Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории Masters в Цинциннати

Сборная России стартовала с победы над США на домашнем ЧМ по пляжному футболу

Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Цинциннати

Названы претенденты на звание футболиста года по версии УЕФА

Названы претенденты на звание футболиста года по версии УЕФА
Олимпиада-2020

FIG признала объективным судейство художественной гимнастики на ОИ

FIG признала объективным судейство художественной гимнастики на ОИ

Ласицкене и Сидорова не выступят на этапе Бриллиантовой лиги в США

Ласицкене и Сидорова не выступят на этапе Бриллиантовой лиги в США

Медведев вышел в третий круг турнира категории Masters в Цинциннати

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код