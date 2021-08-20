Российский велогонщик Сиваков стал третьим на этапе "Вуэлты"
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Сиваков, защищающий цвета британской команды Ineos Grenadiers, финишировал третьим на седьмом этапе знаменитой многодневки "Вуэльта" в Испании.
Победителем гонки стал австралиец Майкл Сторер (Team DSM), второе место занял испанец Карлос Верона (Movistar Team).
Еще один россиянин, Александр Власов из казахстанской команды Astana занял 22-е место.
Протяженность этапа, в ходе которого у Сивакова возникли технические проблемы, составила 152 км.
🏁 - 16 km | Etapa 7 - Stage 7 | #LaVuelta21— La Vuelta (@lavuelta) August 20, 2021
💥 @PavelSivakov ataca... ¡y pasa esto!
😲Sivakov is back in the head of the race after a mechanical!
👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/uiRFoYLo81
В генеральной классификации после седьмого этапа лидирует словенец Примож Роглич (Jumbo – Visma), Власов занимает девятое место, Сиваков – 37-е.