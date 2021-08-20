Чемпионат России по водно-моторному спорту стартует в Тверской области в августе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Тверской области в акватории Верхней Волги с 26 по 30 августа пройдет первый этап чемпионата России в классе аквабайк и новых дисциплинах водно-моторного спорта: гидрофлайт и мотосерф.

Также в рамках чемпионата пройдут Всероссийские соревнования среди детей в классах аквабайк-фристайл и аквабайк-скидивижн GP3, а также соревнования в детском гидрофлайте на Кубок Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР) – организатора чемпионата.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что регион обладает соответствующей для данного вида соревнований инфраструктурой.

"Чемпионат России по водно-моторному спорту, в котором участвуют спортсмены с мировыми именами, привлекает большое количество зрителей. Наш регион, в котором находится огромное количество рек и озер, и который имеет самую современную и комфортную дорожно-транспортную инфраструктуру, удобную для приезда спортсменов со всей страны, имеет полное право претендовать на статус одного из самых современных центров развития водно-моторного спорта", – приводит его слова пресс-служба ФВМСР.

В этом году организаторы ожидают 150 спортсменов из 15 регионов страны. На соревнованиях будет разыграно 30 комплектов медалей и кубков. Соревнования пройдут с учетом всех требований Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ в условиях текущей эпидемиологической обстановки.

В аквабайке соревнования состоятся в трех дисциплинах: "кольцевые гонки" (гонки с общим стартом), "слалом" (заезд на время с участием двух спортсменов) и "фристайл"

(демонстрация трюков. В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья, спортсмен находится в положении стоя.

Официальные соревнования по гидрофлайту и мотосерфу в России проводятся второй год. В прошлом году Россия стала первой в мире среди 58 стран-членов Международного водно-моторного союза (UIM), кто провел официальный национальный Чемпионат в гидрофлайте.

Во Всероссийских детских соревнованиях по аквабайку призовые места разыграют среди юных гонщиков трех возрастных групп: 8-9 лет, 10-12 лет и 13-14 лет в двух классах: фристайл и скидивижн кольцевые гонки.

"Официальные детские соревнования мы проводим второй год. Наша задача – сделать их регулярными. Такие шаги добавляют ценности нашему спорту, мотивируют юное поколение вести здоровый образ жизни и расти в здоровой среде. Кроме того, как показывает практика, часто именно спортсмены, занимающиеся водно-моторным спортом с ранних лет, показывают выдающиеся результаты уже во взрослых соревнованиях. Отдельный зачет в аквабайке мы также проведем среди женщин, - стереотип, что это мужской вид спорта, давно позади", - заявил президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов.

Изначально проведение первого этапа чемпионата России было запланировано на июль, однако даты мероприятия были перенесены на конец августа в связи с ковидными ограничениями. Финал чемпионата России в новейших дисциплинах пройдет с 9 по 12 сентября в Москве на Гребном канале.