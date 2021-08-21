Сборная России обыграла Парагвай на чемпионате мира по пляжному футболу

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по пляжному футболу обыграла соперников из Парагвая в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Москве.

Основное время команды завершили со счетом 3:3. В дополнительное время сборные забили еще по одному мячу, сделав счет 4:4. В серии пенальти сильнее оказалась сборная России (5:4).

Сборная России занимает второе место в группе A, набрав 3 очка. Лидирует Япония, у которой 6 баллов. Также в группе выступают Парагвай и США, которые очков на данный момент не набрали.

Россия завершит групповой этап матчем с Японией, который пройдет 23 августа.

В турнире, проходящем в "Лужниках", участие принимают 16 сборных, разделенных на четыре группы по четыре команды в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS), запрещающими отечественным спортсменам на чемпионатах мира выступать под государственной символикой РФ, сборная России представляет команду Российского футбольного союза. Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, в свою очередь, звучит вместо гимна РФ.