Сборная России стартовала с победы над США на домашнем ЧМ по пляжному футболу

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из команды США в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Москве чемпионата мира.

Результат встречи – 5:4 в пользу россиян, победитель определился в дополнительное время.

21 августа сборная России сыграет с Парагваем, 23 августа – с Японией.

В турнире, проходящем в "Лужниках", участие принимают 16 сборных, разделенные на четыре группы по четыре команды в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп.

Ранее в группе А, в которую входит сборная России, команда Японии со счетом 7:4 победила сборную Парагвая и, набрав 3 очка, стала единоличным лидером. Сборная России на втором месте – 2 очка. У команд США и Парагвая очков пока нет.

В связи с санкциями CAS, запрещающими отечественным спортсменам на чемпионатах мира выступать под государственной символикой РФ, сборная России представляет команду Российского футбольного союза. Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, в свою очередь, звучит вместо гимна РФ.