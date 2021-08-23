Российские самбисты победили в пяти из семи весовых категорий Кубка президента ФИАС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Первый турнир по спортивному самбо Кубок президент Международной федерации самбо (ФИАС) состоялся на "СИБУР АРЕНЕ" в Санкт-Петербурге.

Российские самбисты стали лучшими в пяти из семи весовых категорий.

В весовой категории до 58 кг россиянин Саян Хертек и Азат Аманбеков (Киргизия) разделили "бронзу".

В весе до 71 кг лучшим стал россиянин Никита Клецков.

В весе до 79 кг победил россиянин Уали Куржев (Россия).

В весе до 88 кг россиянин Сергей Рябов.

В весе до 98 кг не было равных Антон Коновалов.

В весе свыше 98 кг победу праздновал Артём Осипенко.

Президент ФИАС Василий Шестаков в ходе соревнования заявил журналистам о планах увеличить количество соревнований в календаре.

"На ближайшем исполкоме мы рассмотрим возможность увеличения количества соревнований. Мы планируем организовать несколько подобных коммерческих турниров, чтобы спортсмены подзаработали, чтобы вызывать у них интерес. Помимо Кубка Харлампиева мы будем возрождать другие кубки категории "А", планируем возродить турнир в Венесуэле, сейчас мы ведем с ними переговоры, будем возрождать континентальные кубки", - сказал Шестаков журналистам.

Шестаков также сообщил, что Кубок президента ФИАС, который впервые состоялся 22 августа в Санкт-Петербурге, в ближайшие годы не будет менять дислокацию.

"Кубок прошел успешно, на высоком уровне, участники показали зрелищные схватки. Хочу поблагодарить спортсменов, тренеров, власти Санкт-Петербурга, нашего генерального партнера компанию "Роснефть". В Питер всегда с удовольствием едут иностранцы. Пожалуй, они бы с таким же энтузиазмом ехали в Москву, но там и так немало соревнований. Я бы хотел оставить это соревнование в Санкт-Петербурге, где, тогда еще Ленинграде, появились наши первые чемпионы СССР по самбо", - добавил он.

В турнире приняли участие сильнейшие самбисты из 21 страны: Армения, Беларусь, Болгария, Венесуэла, Греция, Грузия, Иран, Испания, Казахстан, Камерун, Корея, Кыргызстан, Марокко, Молдова, Россия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Франция, Хорватия.

Победитель соревнования получил по $10 тыс., за второе место денежное вознаграждение составило $7 тыс., за третье - $5 тыс.