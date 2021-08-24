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СМИ анонсировали переход в "Спартак" двух защитников

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" согласовал контракт с 24-летним защитником "Сент-Трюйдена" бельгийцем Максимилиано Кауфризом, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что футболист, стоимость которого оценивается в 850 тысяч евро, должен прилететь в Москву 27 августа.

В нынешнем сезоне Кауфриз провел пять матчей в чемпионате Бельгии, в которых не отметился результативными действиями.

Также сообщается о переходе в "Спартак" защитника калининградской "Балтики" 25-летнего россиянина Артема Макарчука.

В текущем сезоне первенства Футбольной национальной лиги Макарчук провел 6 игр, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось о возможном уходе из "Спартака" французского защитника Самуэля Жиго.

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