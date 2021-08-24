Поиск

12 человек пополнили штаб Карпина в сборной России по футболу

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - 12 новых сотрудников пополнили штаб сборной России по футболу, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

СпортВалерий Карпин стал новым тренером сборной России по футболуВалерий Карпин стал новым тренером сборной России по футболуЧитать подробнее

"Штаб национальной сборной России пополнили ассистент тренера по физподготовке Хуан Хосе Солья Агиар, физиотерапевты Карлос Алонсо Кальвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, старший врач Владимир Хайтин, врачи Михаил Вартапетов и Константин Моденов, массажист Павел Скорик, старший администратор Даниил Потапов, аналитик Сергей Емин, администратор Эдуард Шубин и руководитель пресс-службы Самвел Авакян. Начальником команды стал Сергей Куличенко", - говорится в сообщении.

Сборную России ранее покинули врач Эдуард Цгоев, физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, массажист Николай Ларин, старший офицер безопасности Дмитрий Виноградов, офицеры безопасности Михаил Павлов и Роман Белоусов, администратор Виктор Зинченко и фотограф Константин Рыбин.

Ранее сборную России по футболу возглавил Валерий Карпин, после неудачного ее выступления на Евро-2020 сменивший Станислава Черчесова. Дебютный для Карпина в новой должности матч ожидается 1 сентября, когда национальная команда страны сыграет с Хорватией в отборочной кампании ЧМ-2022. Игра пройдет в Москве и стартует в 21:45 мск. 4 сентября сборная России сыграет с Кипром (Никосия, 19:00 мск) и 7 сентября с Мальтой снова в Москве (21:45 мск).

футбол

Новости по теме

Новости

В Токио официально стартовали Паралимпийские игры

В Токио официально стартовали Паралимпийские игры

Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ

Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ

Карпин назвал окончательную заявку сборной России на ближайшие матчи

Карпин назвал окончательную заявку сборной России на ближайшие матчи

Глава РФС выступил за отказ от лимита на легионеров

Глава РФС выступил за отказ от лимита на легионеров

Рублев проиграл Звереву в финале турнира Masters в Цинциннати

"Ростов" впервые выиграл при Семине, победив "Нижний Новгород"

"Локомотив" одержал победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

"Локомотив" одержал победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

Рублев вышел в финал теннисного турнира Masters, обыграв Медведева

Рублев вышел в финал теннисного турнира Masters, обыграв Медведева

"Динамо" вышло в лидеры РПЛ, обыграв в большинстве "Урал"

"Арсенал" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код