12 человек пополнили штаб Карпина в сборной России по футболу

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - 12 новых сотрудников пополнили штаб сборной России по футболу, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Штаб национальной сборной России пополнили ассистент тренера по физподготовке Хуан Хосе Солья Агиар, физиотерапевты Карлос Алонсо Кальвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, старший врач Владимир Хайтин, врачи Михаил Вартапетов и Константин Моденов, массажист Павел Скорик, старший администратор Даниил Потапов, аналитик Сергей Емин, администратор Эдуард Шубин и руководитель пресс-службы Самвел Авакян. Начальником команды стал Сергей Куличенко", - говорится в сообщении.

Сборную России ранее покинули врач Эдуард Цгоев, физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, массажист Николай Ларин, старший офицер безопасности Дмитрий Виноградов, офицеры безопасности Михаил Павлов и Роман Белоусов, администратор Виктор Зинченко и фотограф Константин Рыбин.

Ранее сборную России по футболу возглавил Валерий Карпин, после неудачного ее выступления на Евро-2020 сменивший Станислава Черчесова. Дебютный для Карпина в новой должности матч ожидается 1 сентября, когда национальная команда страны сыграет с Хорватией в отборочной кампании ЧМ-2022. Игра пройдет в Москве и стартует в 21:45 мск. 4 сентября сборная России сыграет с Кипром (Никосия, 19:00 мск) и 7 сентября с Мальтой снова в Москве (21:45 мск).