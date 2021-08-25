Поиск

КХЛ задумала провести выставочный матч в ОАЭ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига ведет переговоры о проведении выставочного матча в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил глава КХЛ Алексей Морозов.

"Был интерес на проведение выставочного матча со стороны Венгрии и Германии, но эти варианты отпали. Остался вариант с ОАЭ, мы ведем переговоры, но пока официальных бумаг не подписано, так что мы не можем назвать даты или команды. К концу сентября мы сможем рассказать о том, что запланировали и как это пройдет", - сказал Морозов журналистам.

"В ОАЭ есть свой чемпионат, своя хоккейная федерация, есть технологии для проведения выставочного матча, а дальше посмотрим... Теоретически участие в КХЛ клуба из ОАЭ возможно, это интересный рынок. Мы хотим привезти туда КХЛ и начать популяризировать его там", - добавил он.

Сезон-2021/22 КХЛ стартует 1 сентября, когда за Кубок Открытия сыграют действующие обладатель Кубка Гагарина омский "Авангард" и победитель регулярного чемпионата прошлого сезона московский ЦСКА.

хоккей КХЛ

Новости

Австралийская велогонщица Греко стала первой чемпионкой Паралимпиады-2021

"Бенфика" вышла в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА

В Токио официально стартовали Паралимпийские игры

В Токио официально стартовали Паралимпийские игры

Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ

Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ

Карпин назвал окончательную заявку сборной России на ближайшие матчи

Карпин назвал окончательную заявку сборной России на ближайшие матчи

Глава РФС выступил за отказ от лимита на легионеров

Глава РФС выступил за отказ от лимита на легионеров

Рублев проиграл Звереву в финале турнира Masters в Цинциннати

"Ростов" впервые выиграл при Семине, победив "Нижний Новгород"

"Локомотив" одержал победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

"Локомотив" одержал победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

Рублев вышел в финал теннисного турнира Masters, обыграв Медведева

Рублев вышел в финал теннисного турнира Masters, обыграв Медведева
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код