КХЛ задумала провести выставочный матч в ОАЭ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига ведет переговоры о проведении выставочного матча в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил глава КХЛ Алексей Морозов.

"Был интерес на проведение выставочного матча со стороны Венгрии и Германии, но эти варианты отпали. Остался вариант с ОАЭ, мы ведем переговоры, но пока официальных бумаг не подписано, так что мы не можем назвать даты или команды. К концу сентября мы сможем рассказать о том, что запланировали и как это пройдет", - сказал Морозов журналистам.

"В ОАЭ есть свой чемпионат, своя хоккейная федерация, есть технологии для проведения выставочного матча, а дальше посмотрим... Теоретически участие в КХЛ клуба из ОАЭ возможно, это интересный рынок. Мы хотим привезти туда КХЛ и начать популяризировать его там", - добавил он.

Сезон-2021/22 КХЛ стартует 1 сентября, когда за Кубок Открытия сыграют действующие обладатель Кубка Гагарина омский "Авангард" и победитель регулярного чемпионата прошлого сезона московский ЦСКА.