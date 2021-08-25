Россиянка Гонтарь завоевала золото Паралимпиады в заплыве на 50 м

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российская пловчиха Анастасия Гонтарь стала чемпионкой летних Паралимпийских игр-2020, выиграв заплыв на 50 м вольным стилем.

Ее время – 27,38 секунды.

Второй с отставанием в 0,04 секунды стала нидерландка Шанталь Зейдервельд, третьей – канадка Орели Ривар (+0,73).

Медаль Гонтарь – третья золотая в копилке сборной России на Паралимпиаде-2020.

В Паралимпиаде принимают участие 4400 спортсменов, они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Российские паралимпийцы выступят в 19 видах. В состав российской делегации на Паралимпийские игры в Токио вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Российские спортсмены в свете санкций CAS, запрещающих участвовать в Играх под государственной символикой РФ, выступают под флагом Паралимпийского комитета России.