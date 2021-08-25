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Российская пловчиха Пикалова стала бронзовым призером Паралимпиады

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Пикалова финишировала третьей в заплыве на 100 м баттерфляем на летних Паралимпийских играх в Токио.

Ее время - 1 минута 05,86 секунды.

Золото и серебро завоевали итальянки Карлотта Джилли и Алессиа Берра соответственно.

Это вторая бронзовая медаль сборной России на Паралимпиаде-2020, также на ее счету три золотые награды.

В Паралимпиаде принимают участие 4400 спортсменов, они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Российские паралимпийцы выступят в 19 видах. В состав российской делегации на Паралимпийские игры в Токио вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Российские спортсмены в свете санкций CAS, запрещающих участвовать в Играх под государственной символикой РФ, выступают под флагом Паралимпийского комитета России.

Паралимпиада-2020 Токио

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