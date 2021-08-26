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Россиянин Калина выиграл золото Паралимпиады в заплыве на 100 брассом

Ранее он выступал под флагом Украины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский пловец Андрей Калина стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, финишировав первым в заплыве на 100 м брассом.

Его время – 1 минута 07,24 секунды.

2,67 секунды ему уступил финишировавший вторым Оскар Сальгеро Галистео. Третьим стал – представитель Китая Ян Гуанлун (+3,24).

Золотая медаль Калины стала для сборной России на Паралимпиаде пятой наградой высшего достоинства. Сам спортсмен теперь является четырехкратным паралимпийским чемпионом. Предыдущие три "золота" он выиграл, выступая под флагом Украины. Ему принадлежит мировой рекорд (1:07,01), установленный на Паралимпиаде-2008 в Пекине.

Калина является представителем дисциплины среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Паралимпиада-2020 Токио

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