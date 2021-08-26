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Россиянин Кузюков принес России золото Паралимпиады в фехтовании

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский фехтовальщик Александр Кузюков стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, выиграв соревнования на шпагах среди колясочников.

В финале турнира категории В он победил бразильца Джоване Гиссоне (15:8).

Бронзовым призером стал британец Димитри Кутия.

Между тем, серебряным призером в категории А стал россиянин Максим Шабуров, уступивший в финале британцу Пирсу Гиллиеверу (9:15). Бронзу здесь завоевал китаец Тянь Цзяньцюань.

Таким образом, в активе сборной России на Паралимпиаде стало шесть наград высшего достоинства.

Паралимпиада-2020 Токио

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