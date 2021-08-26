ФК "Сочи" обыграл "Спартак" в матче РПЛ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" нанес поражение футболистам московского "Спартака" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу сочинского клуба. Счет в матче открыл футболист "Спартака" Роман Зобнин, забивший на 60-й минуте. Максим Барсов сравнял счет на 66-й минуте. Победу "Сочи" принес гол Артура Юсупова (72).

"Сочи" делит лидерство в таблице чемпионата с московским "Динамо", у команд по 12 очков, однако столичная команда имеет матч в запасе. "Спартак" занимает восьмое место, набрав 7 очков.

В седьмом туре "Спартак" сыграет с "Химками", "Сочи" встретится с "Уфой", оба матча запланированы на 11 сентября.