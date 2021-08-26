Сборная России вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

В четвертьфинале домашнего турнира россияне победили Испанию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по пляжному футболу одержала победу над сборной Испании в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Москве.

Результат встречи - 4:2 в пользу россиян. В составе сборной России отличились Андрей Котенев, Борис Никаноров, Алексей Макаров и Артур Папоротный. Испанцы ответили голами Эдуарда и Антонио.

В полуфинале россияне встретятся со сборной Швейцарии. Во втором полуфинальном матче сыграют Япония и Сенегал. Обе встречи пройдут 28 августа.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS), запрещающими отечественным спортсменам на чемпионатах мира выступать под государственной символикой РФ, сборная России представляет команду Российского футбольного союза. Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, в свою очередь, звучит вместо гимна РФ.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходит с 19 по 29 августа в "Лужниках".