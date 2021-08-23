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Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ

Следующим соперником россиян будет Испания

Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ
Вратарь сборной Японии Юсукэ Каваи пропускает гол в матче со сборной России
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сборная России нанесла поражение национальной команде Японии в матче проходящего в Москве чемпионата мира по пляжному футболу.

Результат встречи – 7:1 (3:0, 1:0, 3:1) в пользу россиян. Три гола в составе сборной России провел Артур Папоротный, по разу отличились Федор Земсков, Максим Чужков и Борис Никоноров. Кроме того, японец Одзу Морейра поразил свои ворота. Единственный гол российская команда пропустила от Такуя Акагумы.

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Эта победа позволила сборной России набрать 6 очков в трех матчах и выйти в четвертьфинал турнира с первого места в группе А. Второе место, также набрав 6 очков, но уступив по дополнительным показателям, заняла Япония. Обе команды вышли в четвертьфинал. Парагвай (3 очка) и США (0) выбыли из турнира.

В четвертьфинале сборная России сыграет с Испанией, ставшей второй в группе В.

В турнире, проходящем в "Лужниках", участие принимают 16 сборных, разделенных на четыре группы по четыре команды в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS), запрещающими отечественным спортсменам на чемпионатах мира выступать под государственной символикой РФ, сборная России представляет команду Российского футбольного союза. Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, в свою очередь, звучит вместо гимна РФ.

пляжный футбол

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