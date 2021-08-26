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Лучшим игроком по версии УЕФА признан полузащитник "Челси" Жоржиньо

Лучший тренер - наставник "Челси" Тухель

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо признан лучшим игроком года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Награда была вручена футболисту в ходе церемонии в Стамбуле.

В составе "Челси" Жоржиньо в нынешнем году выиграл Лигу чемпионов УЕФА, в составе сборной Италии - чемпионат Европы.

Лучшим тренером признан немец Томас Тухель, также представляющий "Челси".

футбол Евро-2020 Лига чемпионов УЕФА

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