Лучшим игроком по версии УЕФА признан полузащитник "Челси" Жоржиньо
Лучший тренер - наставник "Челси" Тухель
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо признан лучшим игроком года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Награда была вручена футболисту в ходе церемонии в Стамбуле.
В составе "Челси" Жоржиньо в нынешнем году выиграл Лигу чемпионов УЕФА, в составе сборной Италии - чемпионат Европы.
Лучшим тренером признан немец Томас Тухель, также представляющий "Челси".