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"Ахмат" обыграл "Арсенал" в шестом туре РПЛ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" (Грозный) обыграл "Арсенал" (Тула) в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счетом 2:1. В составе "Ахмата" отличились Мохамед Конате (31-я минута) и Игорь Коновалов (90+5). За "Арсенал" забил Данил Степанов (38).

"Ахмат" имеет в активе 9 очков и занимает седьмую позицию в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" идет на 15-м месте, набрав 4 очка.

В следующем туре "Ахмат" сыграет в Санкт-Петербурге против местного "Зенита", который после победы в шестом туре над московским ЦСКА возглавил турнирную таблицу. "Арсенал" на домашнем стадионе примет московский ЦСКА. Оба матча пройдут 11 сентября.

Футбол РПЛ Ахмат Арсенал

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