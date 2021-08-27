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СМИ сообщили о договоренностях "Манчестер Сити" и Роналду по переходу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" и нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду близки к подписанию контракта, сообщает ESPN.

Отмечается, что главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола уже пообщался по телефону с Роналду на предмет возможного перехода в "Сити". Однако с "Ювентусом" представитель Английской премьер-лиги официальные переговоры еще не начал.

Между тем, ряд СМИ указывает на то, что 36-летний португалец уже сообщил партнерам по "Ювентусу" о том, что вероятно покинет команду.

Между тем, "Сити" изначально хотел приобрести нападающего лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейна, но после того, как тот публично заявил о том, что никуда уходить не собирается, в "Сити" переключили внимание на Роналду.

Летом прошлого года появлялись сообщения о том, что "Ювентус" и сам хочет избавиться от Роналду. Это было связано с тем, что в условиях пандемии клуб понес многомиллионные убытки, а уход дорогостоящего игрока мог бы разгрузить зарплатную ведомость.

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году из мадридского "Реала". За туринский клуб пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел 134 матча, забив 101 мяч.

Ранее Роналду уже выступал в Англии - за "Манчестер Юнайтед", выиграв в его составе многочисленные титулы.

футбол Криштиану Роналду

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