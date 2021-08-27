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"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в шестом туре РПЛ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" сыграл дома вничью с "Ростовом" 1:1 в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

В составе "Ростова" отличился Дмитрий Полоз (76-я минута). За "Урал" забил Артем Максименко (81).

Ростов идет на 14-й позиции в таблице РПЛ, набрав 5 очков. "Урал" замыкает таблицу на 16-м месте, имея в активе 2 очка.

В следующем туре "Ростов" сыграет с "Краснодаром", "Урал" встретится с казанским "Рубином", оба матча пройдут 11 сентября.

футбол РПЛ Ростов Урал

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