"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в шестом туре РПЛ
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" сыграл дома вничью с "Ростовом" 1:1 в матче шестого тура Российской премьер-лиги.
В составе "Ростова" отличился Дмитрий Полоз (76-я минута). За "Урал" забил Артем Максименко (81).
Ростов идет на 14-й позиции в таблице РПЛ, набрав 5 очков. "Урал" замыкает таблицу на 16-м месте, имея в активе 2 очка.
В следующем туре "Ростов" сыграет с "Краснодаром", "Урал" встретится с казанским "Рубином", оба матча пройдут 11 сентября.