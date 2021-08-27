Поиск

"Химки" сыграли вничью с "Нижним Новгородом" в матче РПЛ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Подмосковные "Химки" дома сыграли вничью 1:1 с соперниками из "Нижнего Новгорода" в шестом туре Российской премьер-лиги.

Первый гол в матче забил защитник "Нижнего Новгорода" Алексей Козлов (35-я минута). "Химки" сравняли счет благодаря голу Дениса Глушакова с пенальти (54).

На 88-й минуте игрок "Химок" Илья Камышев был удален за грубый фол.

"Нижний Новгород" имеет в своем активе 8 очков и занимает восьмое место в таблице. "Химки" идут 11-ми, набрав 6 очков.

В седьмом туре "Нижний Новгород" встретится со столичным "Динамо", матч пройдет 11 сентября. "Химки" в тот же день сыграют с московским "Спартаком".

футбол РПЛ Химки Нижний Новгород

Новости

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду

Три золота завоевали российские спортсмены на Паралимпиаде в пятницу

Три золота завоевали российские спортсмены на Паралимпиаде в пятницу

Россиянин Хинчагов выиграл Паралимпиаду в толкании ядра

"Локомотив" и "Спартак" узнали соперников по Лиге Европы УЕФА

"Локомотив" и "Спартак" узнали соперников по Лиге Европы УЕФА

Российские шпажисты выиграли золото Паралимпиады в командном турнире

Россиянка Шабалина выиграла второе золото Паралимпиады в плавании

СМИ сообщили о договоренностях "Манчестер Сити" и Роналду по переходу

"Зенит" обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ

Лучшим игроком по версии УЕФА признан полузащитник "Челси" Жоржиньо

Сборная России вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код