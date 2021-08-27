"Химки" сыграли вничью с "Нижним Новгородом" в матче РПЛ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Подмосковные "Химки" дома сыграли вничью 1:1 с соперниками из "Нижнего Новгорода" в шестом туре Российской премьер-лиги.

Первый гол в матче забил защитник "Нижнего Новгорода" Алексей Козлов (35-я минута). "Химки" сравняли счет благодаря голу Дениса Глушакова с пенальти (54).

На 88-й минуте игрок "Химок" Илья Камышев был удален за грубый фол.

"Нижний Новгород" имеет в своем активе 8 очков и занимает восьмое место в таблице. "Химки" идут 11-ми, набрав 6 очков.

В седьмом туре "Нижний Новгород" встретится со столичным "Динамо", матч пройдет 11 сентября. "Химки" в тот же день сыграют с московским "Спартаком".