"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Московские футбольные клубы "Локомотив" и "Динамо" не определили победителя в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча на стадионе "Динамо", завершилась с результатом 1:1. У "Локомотива" на 23-й минуте отличился Федор Смолов. За "Динамо" забил Себастьян Шиманьски (41-я минута).

На 94-й минуте с поля был удален игрок "Локомотива" Дмитрий Баринов, получивший вторую желтую карточку.

"Динамо" занимает второе место в чемпионате, набрав 13 очков. "Локомотив" имеет в своем активе 12 очков и идет на четвертой позиции.

В следующем туре "Динамо" встретится с "Нижним Новгородом", "Локомотив" сыграет с "Крыльями Советов" (Самара).