Россиянин Яремчук выиграл золото Паралимпиады в беге на 1500 м

Сборная России поднялась на второе место в общем зачете

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российский легкоатлет Александр Яремчук стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, выиграв в беге на 1500 м.

Его время – 3 минуты 52,08 секунды.

Второе место занял болгарин Християн Стоянов (3:52,63), третье – угандиец Давид Эмонг (3:53,51).

Спортсмены представляют категорию атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В свою очередь, россиянин Александр Костин стал обладателем бронзовой медали в забеге на 5000 м среди спортсменов с различными нарушениями зрения. Его время – 14 минут 37,42 секунды.

Теперь в активе сборной России 28 медалей – 10 золотых, 7 серебряных, 11 бронзовых. Она поднялась на второе место в медальном зачете, опередив Великобританию (9, 10, 9). Лидирует Китай (19, 10, 17).