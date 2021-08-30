Россиянин Сафронов с рекордом мира выиграл забег на 100 м на Паралимпиаде
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, выиграв забег на 100 м.
Его время – 11,39 секунды, что является новым рекордом мира.
Серебряным призером стал украинец Игорь Цветов (11,47).
Третьим финишировал еще один представитель России Артем Калашян (11,75), которому принадлежал предыдущий мировой рекорд (11,77).
Спортсмены представляют категорию атлетов с нарушением координации.
В активе сборной России теперь 17 золотых, 11 серебряных и 30 бронзовых медалей.