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Россиянин Сафронов с рекордом мира выиграл забег на 100 м на Паралимпиаде

Россиянин Сафронов с рекордом мира выиграл забег на 100 м на Паралимпиаде
Дмитрий Сафронов
Фото: Christopher Lee/Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, выиграв забег на 100 м.

Его время – 11,39 секунды, что является новым рекордом мира.

Серебряным призером стал украинец Игорь Цветов (11,47).

Третьим финишировал еще один представитель России Артем Калашян (11,75), которому принадлежал предыдущий мировой рекорд (11,77).

Спортсмены представляют категорию атлетов с нарушением координации.

В активе сборной России теперь 17 золотых, 11 серебряных и 30 бронзовых медалей.

Паралимпиада-2020 Токио

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