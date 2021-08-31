Россиянин Свиридов выиграл золото Паралимпиады в толкании ядра

Ранее во вторник чемпионами стали легкоатлет Антон Кулятин, велогонщик Михаил Асташов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российский легкоатлет Владимир Свиридов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, выиграв соревнования в толкании ядра.

Результат спортсмена – 16,67 м, что является новым рекордом мира.

Ранее во вторник золотые медали в составе сборной России выиграли легкоатлет Антон Кулятин в беге на 1500 м, велогонщик Михаил Асташов в шоссейной гонке с раздельным стартом. Серебряным призером стал Евгений Швецов в беге на 400 м. "Бронзу" завоевали легкоатлеты Федор Рудаков в беге на 1500 м, Никита Котуков – в прыжках в длину.

Теперь в активе сборной России на Паралимпиаде в Токио 67 медалей - 22 золотые, 12 серебряных, 33 бронзовые.