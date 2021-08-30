Четыре золотые медали выиграли россияне на Паралимпиаде в понедельник

Сборная России вернулась в ТОП-3 общего зачета

Богдан Мозговой Фото: DPA/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Девять медалей, включая четыре золотые, две серебряные и три бронзовые, заработали российские спортсмены в очередной соревновательный день Паралимпиады.

Обладателями наград высшего достоинства в понедельник стали легкоатлеты Дмитрий Сафронов, Антон Прохоров в беге на 100 м в своих категориях, Евгений Турсунов в прыжках в длину, пловец Богдан Мозговой на дистанции 100 м на спине.

Серебряными призерами стали Маляк Алиева и Виктория Сафонова в настольном теннисе.

Бронзове медали завоевали пловцы Роман Жданов и Юлия Шишова на 200 и 100 м вольным стилем соответственно, а также легкоатлет Артем Калашян в беге на 100 м.

Теперь на счету российских спортсменов 61 медаль: 19 золотых, 11 серебряных, 31 бронзовая. В общем зачете российская команда опередила сборную США, у которой 17 золотых, 19 серебряных, 12 бронзовых медалей, и поднялась на третье место.

Лидирует в общем зачете сборная Китая (54, 35, 30), второе место занимает Великобритания (26, 20, 22).