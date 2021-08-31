Россиянин Николаев выиграл золото Паралимпиады в заплыве на 400 м
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российский пловец Андрей Николаев стал чемпионом летних Паралимпийских игр, выиграв заплыв на дистанции 400 м свободным стилем.
Время спортсмена – 4 минуты 25,16 секунды.
Вторым с отставанием 0,77 секунды финишировал итальянец Альберто Амодео, третьим стал американец Мэттью Торрес (+3,31).
Медаль Николаева - 23-я золотая в активе сборной России на соревнованиях в Токио. Помимо этого, российские спортсмены заработали 12 серебряных и 33 бронзовые награды.