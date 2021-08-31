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В сборной России по футболу не будет постоянного капитана команды

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Игроки сборной России приняли решение выбирать капитана перед каждым матчем команды, заявил защитник национальной команды и московского "Спартака" Георгий Джикия, сам неоднократно надевавший капитанскую повязку.

"На сегодняшний день у нас не будет одного капитана. Их будет несколько, мы так решили на собрании", - цитирует пресс-служба сборной Джикию.

"Хочется, чтобы каждый в нашей обновленной сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты, любой может вывести на поле сборную", - добавил он.

1 сентября сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сыграет с Хорватией. Матч пройдет в Лужниках.

При предыдущем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове постоянным капитаном национальной команды был Артем Дзюба. Новый наставник Валерий Карпин не вызвал форварда "Зенита" на сентябрьские матчи.

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