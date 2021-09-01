Украина упустила победу над Казахстаном в матче отбора на ЧМ-2022

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборных Украины и Казахстана сыграли вничью в матче квалификационной кампании чемпионата мира-2022.

Результат встречи, прошедшей в Нур-Султане – 2:2.

На второй минуте игры сборная Украины вышла вперед благодаря голу Романа Яремчука. Победный счет украинская команда удерживала до 74-й минуты, когда счет сравнял Руслан Валиуллин.

На третьей минуте компенсированного ко второму тайму время счет стал 2:1 в пользу Украины, отличился Даниил Сикан. Но и на этот раз Казахстану удалось уйти от поражения: через три минуты вновь гол провел Валиуллин.

Соперники представляют отборочную группу D. Украина занимает второе место, набрав в четырех матчах четыре очка. Сборная Казахстана – на четвертой строчке, 2 балла в трех встречах. Лидирует Франция – 7 очков в трех матчах.