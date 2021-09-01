Райкконен завершит карьеру по окончании сезона

Кими Райкконен Фото: Mark Thompson/Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Финский автогонщик Кими Райкконен сообщил, что поставит точку в выступлениях в гонках класса "Формула-1" по окончании нынешнего сезона.

"Это будет мой последний сезон в "Формуле-1". Это решение я принял прошлой зимой. Это было нелегкое решение, но после этого сезона пришло время для новых вещей", - написал Райкконен на своей странице в "Инстаграме".

Таким образом, последней гонкой для Райкконена станет Гран-при Абу-Даби (ОАЭ), которое пройдет с 10 по 12 декабря.

Райкконен начал карьеру в "Формуле-1" в 2001 году, выступая за Sauber. Кроме того, гонщик выступал за McLaren, Ferrari и Lotus. Последние три сезона Райкконен является пилотом команды Alfa Romeo.

Райкконен в конце 2009 года приостанавливал свою карьеру в "Формуле-1" для выступления в других сериях автогонок, однако в 2012 году вернулся в "Формулу-1".

Всего Райкконен принял участие в 344 гран-при, в которых одержал 21 победу. В 2007 году гонщик стал чемпионов мира в составе Ferrari.