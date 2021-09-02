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ФК "Локомотив" арендовал полузащитника Фаустино Анджорина из "Челси"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Состав московского "Локомотива" пополнил полузащитник Фаустино Анджорин из лондонского "Челси", сообщает пресс-служба российского клуба.

"Футбольный клуб "Локомотив" и лондонский "Челси" подписали арендное соглашение, в соответствии с которым в московский клуб переходит 19-летний атакующий полузащитник Фаустино Анджорин", - говорится в сообщении.

Срок аренды - один год, при этом "Локомотив" имеет право приоритетного выкупа.

Англичанин является воспитанником академии "Челси". Дебют полузащитника за основной состав лондонцев состоялся 25 сентября 2019 года в матче против "Гримсби Таун" в рамках Кубка Английской футбольной лиги. За профессиональную карьеру футболист сыграл 83 матча, забил 35 мячей и сделал 18 голевых передач (включая выступление в Премьер-лиге 2, U-18, Юношеской лиге УЕФА и других молодёжных турнирах).

Также 19-летний полузащитник вызывался в молодёжные сборные Англии U-17, U-18 и U-19, провёл в их составе 16 игр.

ФК Локомотив ФК Челси футбол Фаустино Анджорин

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