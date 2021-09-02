Российские пловчихи завоевали серебро Паралимпиады в эстафете

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Женская сборная России финишировала второй в эстафете 4х100 м комплексным плаванием на проходящих в Токио летних Паралимпийских играх.

Российская команда, в составе которой выступили Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова, Ани Палян, преодолела дистанцию за 4 минуты 55,55 секунды.

3,15 секунды россиянки уступили сборной США. Третье место заняла Австралия (3,30 секунды отставания от американок).

Спортсменки представляют категорию атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В свою очередь, бронзовым призером в заплыве на 50 м на спине стал россиянин Владимир Даниленко – среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для него это третья бронзовая медаль токийских соревнований. Ранее он финишировал в заплывах на 100 м на спине и на 200 м вольным стилем.

Теперь у сборной России на Паралимпиаде в Токио 95 медалей – 32 золотые, 23 серебряный, 40 бронзовых.