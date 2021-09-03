Россияне преодолели отметку в 100 заработанных медалей Паралимпиады

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Число медалей, заработанных российскими паралимпийцами на Играх в Токио, в пятницу превысило сотню.

К настоящему моменту в отчетный соревновательный день отечественные спортсмены выиграли четыре медали, все – серебряные. Призерами стали легкоатлеты Александра Могучая в прыжках в длину, Алексей Кузнецов в метании копья, Александр Работницкий в беге на 1500 м, а также байдарочник Леонид Крылов в гребле на дистанции 200 м.

Общее число медалей на счету сборной России с первого дня Паралимпиады – 101. В их число входят 32 золотые, 27 серебряных, 42 бронзовые. Российская команда находится на третьем месте в общем зачете вслед за Китаем (77, 46, 44) и Великобританией (37, 27, 38). Соревнования, запланированные на пятницу, продолжаются.

Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября.