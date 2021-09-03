Марио Фернандес не сыграет за сборную России против Кипра

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник Алексей Ионов и защитник Марио Фернандес не примут участия в матче за сборную России в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Тренерский и медицинские штабы решили дать возможность для полноценного восстановления Алексею Ионову и Марио Фернандесу, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией", - говорится в сообщении.

При этом оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, которая состоится 7 сентября.

В заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 по регламенту УЕФА можно включить 23 игроков.

Матч Кипр - Россия пройдет в Никосии в субботу и начнется в 19:00 по московскому времени.

Игра Россия - Хорватия прошла 1 сентября и завершилась со счетом 0:0.