Российский пловец Жданов выиграл третье золото Паралимпийских игр

Он установил мировой рекорд в заплыве на 50 м на спине

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Жданов выиграл заплыв на 50 м на спине среди спортсменов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата с результатом 40,99 секунд, что стало новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд также принадлежал Жданову.

Второе место занял чех Арност Петрачек, отставший от Жданова на 0,27 секунд. "Бронза" у мексиканца Анхеля Рамиреса (+2,26).

Это золото стало 33-м для российских спортсменов на Паралимпиаде в Токио.

Ранее в пятницу Виктория Ищиулова выиграла серебряную медаль в заплыве на 100 метров баттерфляем среди спортсменов с ампутациями и церебральным параличем. Она показала результат 1 минута 10,8 секунд и отстала от победительницы заплыва Джессики Лонг (США) на 0,93 секунды.

Таким образом, в активе россиян 33 золотые медали, 28 серебряных и 42 бронзовых.