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Российские пловцы выиграли эстафету на Паралимпиаде

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские пловцы стали паралимпийскими чемпионами в эстафете 4х100.

Россияне показали результат 4 минуты 6,59 секунд. Второе место заняла сборная Австралии (+1,11 секунд). "Бронза" у Италии (+4,61).

За сборную Паралимпийского комитета России выступали Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев.

Для Калины это золото стало третьим на Паралимпиаде в Токио, для Мозгового и Николаева - вторым.

В активе российских паралимпийцев уже 34 золотых медали.

Паралимпиада-2020 Токио

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