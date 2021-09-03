Российские пловцы выиграли эстафету на Паралимпиаде
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские пловцы стали паралимпийскими чемпионами в эстафете 4х100.
Россияне показали результат 4 минуты 6,59 секунд. Второе место заняла сборная Австралии (+1,11 секунд). "Бронза" у Италии (+4,61).
За сборную Паралимпийского комитета России выступали Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев.
Для Калины это золото стало третьим на Паралимпиаде в Токио, для Мозгового и Николаева - вторым.
В активе российских паралимпийцев уже 34 золотых медали.