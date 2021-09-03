Россия опустилась на четвертое место в общем зачете Паралимпиады

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские спортсмены в пятницу выиграли две золотые, шесть серебряных и две бронзовые медали на Паралимпийских играх в Токио, но ухудшили позиции в общем зачете.

Золото в отчетный соревновательный день завоевали пловец Роман Жданов, победивший на дистанции 50 метров на спине с мировым рекордом, а также Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев, выигравшие эстафету 4х100 м.

Серебряными призерами стали легкоатлеты Александра Могучая и Александра Ручкина (прыжки в длину), Алексей Кузнецов (метание копья), Александр Работницкий (бег на 1500 метров), пловчиха Виктория Ищиулова (100 метров баттерфляем), а также Леонид Крылов (гребля на байдарке).

Бронзовые медали выиграл пловец Роман Макаров (100 метров баттерфляем) и легкоатлетка Елена Горлова (метание клаба).

Всего в активе российской команды 107 медалей, среди которых 34 золотых, 29 серебряных и 44 бронзовых. Она ухудшила свои позиции в общем зачете, пропустив вперед сборную США (34, 34, 24). У американцев перед россиянами преимущество по числу серебряных медалей.

Во главе медального зачета находится Китай (85, 53, 46), на втором месте находится Великобритания (37, 34, 40).