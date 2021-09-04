Россия примет отмененный в США заключительный этап "Формулы-3"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Организаторы чемпионата мира по автогонкам класса "Формулы-3" решили отменить восьмой этап, который должен был пройти в Остине (США) и изначально был последним в календаре.

Как сообщает пресс-служба чемпионата, заключительный этап примет Сочи, здесь он пройдет в рамках гоночного уикенда вместе с Гран-при России "Формулы-1" и "Формулы-2" - с 24 по 26 сентября.

"Это изменение календаря было согласовано всеми заинтересованными сторонами после неизбежных логистических изменений, которые сильно повлияли на общие затраты на запланированное мероприятие в Остине для "Формулы-3".

Генеральный директор "Формулы-3" Бруно Мишель поблагодарил все причастные стороны за возможность провести в Сочи этап чемпионата.

"Я хочу поблагодарить "Формулу-1" и (Международную автомобильную федерацию) FIA, наши команды и всех участников, включая промоутеров из Сочи, за то, что они согласились изменение за столь короткое время. Мы рады снова привезти наши две категории в Россию, но мне также жаль, что я не взял "Формулу-3" в Остин в этом году, и я с нетерпением жду возможности провести гонку там в будущем", - сказал Мишель.

Изначально этап "Формулы-3" в Остине должен был пройти 24-26 сентября, как и сочинские этапы "Формулы-1" и "Формулы-2".