Дрозд назвал интересным чемпионат России по боксу-2021 при отсутствии лидеров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд выразил восторг от уровня организации и проведения в Кемерове чемпионата России по боксу-2021.

"Прекрасная поддержка трибун, великолепная организация, очень хорошие бои. Первые номера не приехали, потому что они на Олимпиаде были, но чемпионат не стал от этого скучнее и менее интересным. У вторых и третьих номеров есть отличный повод заявить о себе, войти в сборную и поехать на чемпионат мира", - сказал Дрозд журналистам.

Чемпионат России без участия боксеров, выступавших на Олимпиаде в Токио, прошел в Кемерово с 27 августа по 5 сентября.

Победители и призеры чемпионата России по боксу