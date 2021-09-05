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Тяжелоатлета Аккаева дополнительно дисквалифицировали до 2035 года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российский тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев, ранее получивший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, получил дополнительную дисквалификацию, сообщает в воскресенье пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Аккаев был дисквалифицирован за употребление допинга с августа 2016 года по август 2024 года. Новые санкции, наложенные на спортсмена, рассчитаны до 22 января 2035 года.

Ранее Аккаев был лишен бронзовой медали Олимпиады 2008 года из-за употребления запрещенного препарата. Также он был уличен в использовании допинга в 2012 году.

IWF тяжелая атлетика Хаджимурат Аккаев

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