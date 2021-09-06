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Экс-футболист сборной Франции умер после 39 лет комы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Адамс скончался в возрасте 73 лет, сообщает "Би-би-си". Экс-спортсмен провел в коме последние 39 лет своей жизни.

Он был госпитализирован в возрасте 34 лет в марте 1982 года для проведения плановой операции на колене в больнице Лиона. Однако из-за ошибки с объемами препарата при анестезии Адамс так и не пришел в себя. Он пережил сердечный приступ, было зафиксировано повреждение головного мозга.

Отмечается, что многие врачи лионской больницы на тот момент бастовали, анестезиолог одновременно следил за операциями восьми пациентов, включая футболиста. В середине 1990-х годов за врачебную ошибку был наказан анестезиолог и практикант, который должен был контролировать состояния Адамса.

Футболиста выписали из больницы спустя 15 месяцев после произошедшего. Все оставшиеся годы он находился дома, за ним ухаживала жена.

Выходец из Сенегала Жан-Пьер Адамс провел более 140 матчей за "Ниццу", также выступал за ПСЖ. В период с 1972 по 1976 год провел 22 матча за сборную Франции.

футбол Франция

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