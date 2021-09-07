Сборная России по волейболу вышла в плей-офф чемпионата Европы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по волейболу обыграла команду Испании со счетом 3:1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:17) в матче группового турнира чемпионата Европы.

Сборная России набрала 8 очков и занимает третье место в группе C. Лидируют в группе Нидерланды (10 очков), второе место у сборной Турции (9 очков), на четвертой позиции идет Финляндия (6 очков).

В плей-офф выходят команды, занявшие первые четыре места в своих группах. Таким образом, Россия гарантировала себе участие в 1/8 финала, поскольку Испания, идущая на пятом месте, имеет в своем активе 3 очка и не сможет обойти россиян.

В следующем матче Россия сыграет против аутсайдера группы Северной Македонии (0 очков), встреча пройдет 8 сентября.

Чемпионат Европы проходит с 1 по 19 сентября 2021 года в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.