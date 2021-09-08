Волейболисты сборной России победили македонцев в матче ЧЕ
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по волейболу победила соперников из национальной команды Северной Македонии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы среди мужчин.
Результат прошедшей в Тампере встречи – 3:0 (25:15, 25:13, 25:18) в пользу россиян.
Сборная России, ранее досрочно обеспечившая выход в плей-офф, набрала 11 очков и разместилась на втором месте в группе С. Северная Македония, проигравшая все пять матчей, заняла последнее, шестое место. Возглавляет группу команда Нидерландов (13 баллов).
Соперник россиян по 1/8 финала определится позднее.