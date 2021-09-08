Сборная Украины стала соперником россиян в 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по волейболу сыграет с Украиной в 1/8 финала мужского чемпионата Европы.

Соперник россиян определился по итогам основного этапа в группах А и С. Сборная России, как сообщалось, заняла второе место в группе С. Регламент выводил ее на коллектив, ставший третьим в группе А – им стала сборная Украины.

Матч пройдет 11 сентября в польском Гданьске.

Помимо Польши, матчи турнира принимают Финляндия, Чехия и Эстония.

Изначально в чемпионате Европы участие принимали 24 команды, разделенные на четыре группы по шесть сборной в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды каждой из групп.